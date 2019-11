Börsenplätze Amgen-Aktie:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (27.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Nicola Hahn vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) unter die Lupe.Der US-Titel lege auch diese Woche weiter zu. Dabei gebe es eigentlich keine konkreten Neuigkeiten. Dennoch wirke die Amgen-Aktie wie beflügelt und habe erst gestern auf einem neuen Allzeithoch bei 235,80 Dollar notiert.Ausgangspunkt der extrem erfolgreichen zweiten Jahreshälfte sei ein gewonnener Patentstreit mit Novartis Mitte August gewesen.Ende August sei dann die Nachricht gekommen, dass Amgen das Schuppenflechte-Medikament Otezla von Celgene für 13,4 Mrd. Dollar erwerbe, damit die Rivalen Celgene und Bristol-Myers Squibb grünes Licht für eine Fusion von der US-Kartellbehörde erhalten würden. Damit habe sich der Konzern Zugriff auf einen weiteren Blockbuster gesichert, der Amgen in den nächsten Jahren Milliarden in die Kassen spülen werde.Was die Amgen-Aktie jedoch endgültig auf ein neues Rekordhoch gehievt habe, sei die Ankündigung Anfang November gewesen sich bei der chinesischen Biotech-Schmiede BeiGene mit rund 2,7 Mrd. Dollar (20,5 Prozent) zu beteiligen.Der Biotechkonzern profitiere von einem Top-Newsflow im zweiten Halbjahr. Die Q3-Zahlen hätten gezeigt, dass Amgen auf dem richtigen Weg sei, was sich auch im Aktienkurs widerspiegele. Aktuell notiere der US-Titel knapp unter dem Allzeithoch. Zudem zähle Amgen mit einer aktuellen Dividendenrendite von rund 2,5 Prozent zu den Top-Dividendenzahlern der Branche. Sollte es trotzdem zu Gewinnmitnahmen kommen, so läge eine erste Auffangszone im Bereich der 211 Dollar.Investierte Anleger lassen jedoch Gewinne laufen und bleiben weiter dabei, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link