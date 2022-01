Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (25.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Express-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kreditkartenunternehmens American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz der neuen Corona-Welle durch die Omikron-Variante würden die Geschäfte bei American Express weiter rund laufen. Im vierten Quartal seien die Erlöse im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 12,1 Milliarden Dollar (10,7 Milliarden Euro) gestiegen, wie der US-Finanzkonzern am Dienstag mitgeteilt habe. Laut Vorstandschef Stephen J. Squeri seien Kreditkartenausgaben auf "Rekordniveau" verzeichnet worden.Unterm Strich habe American Express 1,7 Milliarden Dollar und damit 20 Prozent mehr als vor einem Jahr verdient. Obwohl Omikron in einigen Ländern zu neuen Lockdowns geführt und viele Reisepläne im Weihnachtsquartal durcheinandergebracht habe, habe das Zahlungsvolumen der Kreditkartenkunden des Konzerns überraschend stark zugelegt.Die Quartalszahlen hätten die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. American Express habe zudem die Umsatzziele für das laufende Geschäftsjahr angehoben und wolle erstmals seit 2019 die Quartalsdividende erhöhen. Das sei bei Anlegern gut angekommen. Die Aktien hätten vorbörslich zunächst mit deutlichen Kursaufschlägen reagiert.Im gesamten Geschäftsjahr 2021 seien die Erlöse um 17 Prozent auf 42,4 Milliarden Dollar gestiegen. Der Gewinn habe von 3,1 Milliarden auf 8,1 Milliarden Dollar zugelegt. Wie die Rivalen Visa und MasterCard habe American Express vom Comeback des Gastgewerbes und Reiseverkehrs profitiert, da etwa bei Hotel- und Flugbuchungen häufig Kreditkarten gezückt würden."Der Aktionär" habe die Aktie von American Express im Mai 2021 bei 128,35 Euro zum Kauf empfohlen. Derzeit notiere das Papier in Euro bei 152,45 Euro und damit knapp 19 Prozent im Plus. Mit dem heutigen Kurssprung habe die Aktie sämtliche wichtigen charttechnischen Durchschnittslinien nach oben durchbrechen können.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2022)Mit Material von dpa-AFX