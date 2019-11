Tradegate-Aktienkurs American Express-Aktie:

American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (07.11.2019/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - American Express: Gelingt der Ausbruch? ChartanalyseDie Aktie von American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) erreichte am 16. Juli 2019 ein Allzeithoch bei 129,34 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe die American Express-Aktie ausführlich konsolidiert. Sie sei dabei unter das 38,2% Retracement der Aufwärtsbewegung ab Dezember 2018 zurückgefallen. Nach einem Tief bei 111,60 USD sei der Wert aber wieder nach oben gedreht. Am 18. Oktober sei er am Abwärtstrend seit Juli 2019 gescheitert. Der anschließende Rücksetzer sei aber klein ausgefallen. Am 1. November sei erstmals ein Tagesschlusskurs über diesem Abwärtstrend gelungen.Gelinge ein Ausbruch über 119,98 USD, dann würde sich der Bruch des Abwärtstrends seit Juli bestätigen. Nachfolgend könnte die Aktie in Richtung 128,00 USD oder sogar an das Allzeithoch ansteigen. Ein Rückfall in den gebrochenen Abwärtstrend wäre allerdings unschön. Die American Express-Aktie könnte dann erneut in Richtung 111,60 USD abfallen. (Analyse vom 07.11.2019)Börsenplätze American Express-Aktie: