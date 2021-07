Investierte Anleger bleiben weiter dabei und setzen auf eine Fortsetzung des dynamischen Aufwärtstrends, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 160,00 Euro. (Analyse vom 23.07.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Express-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kreditkartenunternehmens American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.American Express habe überzeugende Quartalszahlen vorgelegt. Sowohl beim Umsatz als auch bei den Erlösen habe der Kreditkarten-Anbieter die Erwartungen der Analysten übertreffen können. Vor allem die fortschreitende wirtschaftliche Erholung habe dem US-Unternehmen gutgetan. Die American Express-Aktie gehöre im S&P 500 Index zu den Top 3.Der Nettogewinn sei auf 2,28 Milliarden US-Dollar von 257 Millionen im Vorjahr gestiegen, wie der Finanzdienstleister mitgeteilt habe. American Express habe damals viel Geld für drohende Kreditausfälle zurückgestellt. Jetzt habe ein großer Teil der Risikovorsorge wieder aufgelöst werden können, wovon die Bilanz stark profitiert habe. Je Aktie seien das 2,80 Dollar gewesen. Analysten hätten lediglich mit 1,63 Dollar je Anteilsschein gerechnet.Gleiches positives Bild bei den Umsätzen: Die Einnahmen hätten sich um 33 Prozent auf 10,24 Milliarden Dollar verbessert und damit über den Prognosen der Experten gelegen, die 9,47 Milliarden Dollar erwartet hätten."Wir sahen, wie sich die Ausgaben der Kartenmitglieder gegenüber dem Vorquartal beschleunigten und im Juni das Niveau vor der Pandemie übertrafen, wobei der größte Teil dieses Ausgabenwachstums von Millennial-, Gen Z- und Small-Business-Kunden kam", so Chief Executive und Chairman Stephen Squeri in einer vorbereiteten Stellungnahme. Er habe ergänzt: "Die Ausgaben für Reisen und Unterhaltung haben sich ebenfalls weiter verbessert."Diese News würden der Aktie des Kreditkarten-Anbieters am Freitag zu einem Kurssprung von rund vier Prozent verhelfen. Auf das Jahr hochgerechnet befinde sich der Titel mit 41 Prozent im Plus und zeige damit eine bessere Performance als der S&P 500, der lediglich 16 Prozent habe zulegen können.Die Zahlen seien bärenstark. Auch die Jahresprognosen könnten überzeugen.