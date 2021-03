Xetra-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

21,35 EUR +10,85% (15.03.2021, 16:23)



NASDAQ-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

25,11 USD +7,45% (15.03.2021, 16:31)



ISIN American Airlines-Aktie:

US02376R1023



WKN American Airlines-Aktie:

A1W97M



Ticker-Symbol American Airlines-Aktie:

A1G



NASDAQ-Symbol American Airlines-Aktie:

AAL



Kurzprofil American Airlines Group Inc.:



American Airlines Group Inc. (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) ist eine amerikanische Holdinggesellschaft mit Sitz in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen wurde am 9. Dezember 2013 im Zuge der Fusion zwischen AMR Corporation und US Airways Group gegründet. (15.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Airlines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der American Airlines Group (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) unter die LupeDie amerikanischen Fluggesellschaften würden aktuell von steigenden Buchungszahlen profitieren. Zudem habe der Flugverkehr am Wochenende mit der Rückkehr der Urlauber den höchsten Stand seit über einem Jahr erreicht. Dank der sich aufhellenden Aussichten würden die Aktien derUS-Airlines Kursgewinne verzeichnen.Die US-Airlines seien sicherlich dank des guten Impf-Tempos in den USA im Aufwind. Dennoch: Bis zu einer Rückkehr zu den Vor-Corona-Buchungszahlen werde es noch Jahre dauern. Favorit des "Aktionärs" im Airline-Sektor bleibe jedoch Ryanair, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs American Airlines-Aktie:21,155 EUR +8,30% (15.03.2021, 16:45)