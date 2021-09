Xetra-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

17,512 EUR +2,78% (21.09.2021, 10:49)



NASDAQ-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

20,33 USD +3,04% (20.09.2021)



ISIN American Airlines-Aktie:

US02376R1023



WKN American Airlines-Aktie:

A1W97M



Ticker-Symbol American Airlines-Aktie:

A1G



NASDAQ-Symbol American Airlines-Aktie:

AAL



Kurzprofil American Airlines Group Inc.:



American Airlines Group Inc. (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) ist eine amerikanische Holdinggesellschaft mit Sitz in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen wurde am 9. Dezember 2013 im Zuge der Fusion zwischen AMR Corporation und US Airways Group gegründet. (21.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Airlines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der American Airlines Group (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Fluggesellschaften seien gestern in den USA die Gewinner gewesen, darunter auch American Airlines. Die USA würden nämlich Reisebestimmungen für Europäer nach Amerika lockern. Die American Airlines-Aktie habe gestern 3% gewonnen. Jetzt sei sie an der 200-Tage-Linie dran. Anleger können durchaus mal eine kleine Trading-Position in der American Airlines-Aktie im Bereich von 20,30 USD mit einem Ziel von 22 USD aufbauen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.09.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs American Airlines-Aktie:17,606 EUR +1,56% (21.09.2021, 11:37)