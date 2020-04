Börsenplätze Ambu-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ambu-Aktie:

32,22 EUR +4,17% (21.04.2020, 16:30)



Börse Kopenhagen-Aktienkurs Ambu-Aktie:

229,80 DKK (Dänische Krone) +7,69% (20.04.2020)



ISIN Ambu-Aktie:

DK0060946788



WKN Ambu-Aktie:

A2JAHY



Ticker-Symbol Ambu-Aktie:

547A



Börse Kopenhagen Ticker-Symbol Ambu-Aktie:

AMBU-B



Kurzprofil Ambu A/S:



Ambu (ISIN: DK0060946788, WKN: A2JAHY, Ticker-Symbol: 547A, Kopenhagen Ticker-Symbol: AMBU-B) ist international eines der führenden Medizintechnikunternehmen und hat seinen Hauptsitz in Dänemark/ Ballerup, unweit von Kopenhagen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 2.500 Mitarbeiter, ist in 18 Ländern mit eigenen Vertriebsgesellschaften vertreten und wird über ein weites Netz an Distributoren weltweit flächendeckend repräsentiert. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten gibt es in Dänemark, USA, China und Malaysia. Dank des Engagements, der individuellen Produktlösungen und des erstklassigen Kundenservices, hat sich Ambu zu einem der anerkanntesten Unternehmen in seiner Branche entwickelt. (21.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ambu-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ambu A/S (ISIN: DK0060946788, WKN: A2JAHY, Ticker-Symbol: 547A, Kopenhagen Ticker-Symbol: AMBU-B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ambu dürfte nur eingefleischten Insidern ein Begriff sein. Das Medizintechnik-Unternehmen biete neben Komponenten für die Beatmung von Menschen auch Bronchoskope für die einmalige Verwendung an. Der Fachpresse sei verstärkt zu entnehmen, dass diese speziellen Bronchoskope dazu beitragen würden, die Kontaminationsrisiken in Zeiten des neuartigen Coronavirus deutlich zu senken. Die Ambu-Aktie eile von Hoch zu Hoch.Wie "MDDI Online" berichte, empfehle die American Association for Bronchology and Interventional Pulmonology, dass, wenn eine Bronchoskopie für die lebensrettende Behandlung von Covid-19-Patienten erforderlich sei, in erster Linie ein Einweggerät zur Anwendung kommen solle."Bei der Bronchoskopie haben Sie die Möglichkeit, Aerosole zu erzeugen, die möglicherweise Partikel aus der Lunge freisetzen, die das Virus enthalten", zitiere die Seite Jens Kemp vom US-Marketing von Ambu."Der Aktionär" habe die Ambu-Aktie spekulativ ausgerichteten Anlegern noch rechtzeitig vor dem jüngsten Aufwärtsimpuls in Ausgabe 17/20 zu 27,65 Euro zum Kauf empfohlen. Heute gewinne der Medizintechnik-Wert weitere 3,5 Prozent. Unbedingt dabeibleiben, Zukäufe aber zurückstellen, so Michel Doepke. (Analyse vom 21.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link