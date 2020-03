Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.789,80 EUR -0,35% (24.03.2020, 11:49)



Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.800,00 EUR +0,35% (24.03.2020, 11:35)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.940,10 USD +1,96% (23.03.2020, 21:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (13 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (25.03.2020/ac/a/n)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Amazon.com profitiert von Coronavirus-Krise - Google-Nachfrage für Amazon Fresh erreicht Höchstwert - AktiennewsInnerhalb von nur zwei Wochen verzehnfachte sich die Nachfrage nach Amazon Fresh auf Google in Deutschland, so die Experten von Kryptoszene.de.Dies gehe aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervor. Anfang März habe der Google-Trend-Score, der das relative Suchvolumen angebe, noch bei 10 notiert. Seit der Ausweitung der Ausgangsbeschränkungen sei der Höchstwert von 100 geknackt worden, der für das höchste Suchvolumen stehe.Unterdessen sei es nicht nur der Lebensmittel-Lieferdienst aus dem Hause Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), der von den Kunden genutzt werde. Um der steigenden Nachfrage Herr zu werden, schreibe der Konzern derzeit 100.000 neue Stellen aus. Auch die historischen Kurseinbußen an der Börse dieser Tage würden bei Amazon.com vergleichsweise gering ausfallen. So habe sich zwar der Börsenkurs in den letzten vier Wochen um 8,5 Prozent verringert - andere Unternehmen seien jedoch weitaus stärker betroffen. So habe die Facebook-Aktie im selben Zeitraum rund 30% an Wert eingebüßt.Wie eine Infografik aufzeige, würden die Verbraucher ihr Verhalten angesichts der Coronavirus-Pandemie ändern. So hätten 25 Prozent der US-Bürger angegeben, inzwischen mehr im Internet zu bestellen. Dem ohnehin schon starken Umsatzwachstum von Amazon.com könnte dies einen weiteren Auftrieb verleihen. Bereits im vierten Quartal 2019 habe der Konzern einen um 25 Prozent höheren Umsatz erwirtschaftet als noch im vorherigen Quartal."Die Daten machen deutlich, dass Amazon zumindest auf kurze Sicht zu den Profiteuren der Krise zählt", so Kryptoszene.de-Analyst Raphael Lulay. "Doch auch langfristig könnte die Entwicklung dem Konzern in die Karten spielen. Aktuell bestellen Verbraucher bei Amazon Fresh, die dies vorher nicht in Erwägung zogen - die Wahrscheinlichkeit, dass manche dem Lieferdienst auch über die Pandemie hinaus treu bleiben, ist nicht gering."https://kryptoszene.de/amazon-profitiert-von-corona-krise-lebensmittel-lieferdienst-nachfrage-verzehnfacht-sich-innerhalb-von-zwei-wochen/