Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.633 EUR -0,12% (28.05.2019, 11:21)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.630 EUR -0,31% (28.05.2019, 10:58)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.823,28 USD (24.05.2019)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (28.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Versandhändlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Gefühlt keine Woche vergehe, ohne dass Jeff Bezos für Aufsehen sorge: entweder mit einer neuen Geschäftsidee oder mit einer neuen Technik oder mit noch mehr Service für seine Millionen von Kunden. Doch es gebe Leute, die würden Bezos seinen Erfolg streitig machen wollen. Einer davon sei ein indischer Milliardär.Mukesh Ambani stehe unmittelbar davor, eine eigene Online-Handelsplattform zu starten: Reliance Retail. Das Unternehmen solle ein ernsthafter Konkurrent von Amazon und Flipkart, einem indischen Onlinehändler, werden, berichte CNN. Ähnlich wie bei Alibaba sollten bei Reliance Retail kleine Händler ihre Waren anbieten können.Das Potenzial sei groß. Indien zähle derzeit 500 Millionen Internetnutzer, die zunehmend im Internet einkaufen würden. Morgan Stanley schätze, dass der Online-Handel in dem Land bis 2027 ein Volumen von 200 Milliarden Dollar erreichen werde. Das bedeute ein Wachstum von 30 Prozent jährlich.Ein Riesen-Markt, in dem auch Amazon eine große Rolle spielen wolle.Ambani gelte als bestens vernetzt, sitze in mehreren Aufsichtsräten und sei mehrmals als Top-Manager ausgezeichnet worden. Das Geld sitze bei ihm locker: Die Hochzeit seiner Tochter habe er sich 100 Millionen Dollar kosten lassen. Der Bau seines Privathauses habe eine Milliarde Dollar gekostet.Ambani habe sich ein großes Ziel gesetzt - und werde kämpfen. Darauf müsse sich Jeff Bezos einstellen. Amazon habe bereits Milliarden in Indien investiert, trotzdem wisse Bezos: Einfach werde es nicht, im zweitgrößten Land der Welt eine führende Rolle zu spielen. Am Ende würden Preise, Service, Lieferdauer und Zusatzleistungen für die Nutzer entscheiden, wer am besten bei den Nutzern ankomme. Und hier überzeuge Amazon in vielen Ländern seit langer Zeit auf ganzer Linie.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" bleibt klar bullish für die Amazon.com-Aktie. (Analyse vom 28.05.2019)