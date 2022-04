Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (17 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (21.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die schwachen Quartalszahlen von Netflix hätten gestern viele andere Tech-Aktien in Mitleidenschaft gezogen. Dazu würden insbesondere Streaminganbieter gehören. So habe die Aktie des Konkurrenten Walt Disney fast sechs Prozent eingebüßt. Die Verluste von Amazon hätten sich dagegen mit -2,6 Prozent in Grenzen gehalten. Tatsächlich könnte Amazon sogar von der Netflix-Krise profitieren.Im Gegensatz zu Netflix sei das Geschäftsmodell von Amazon bereits viel stärker diversifiziert. So könnten Prime-Kunden von Amazon nicht nur Videos angucken, sondern würden viele weitere Vorteile genießen. Neben den schnelleren Lieferzeiten umfasse das Prime-Angebot auch Dienste wie Prime Music, Prime Reading, Premiumzugang zu Blitzangeboten, Amazon Family, Amazon Gaming und unbegrenzter Speicherplatz für Fotos bei Cloud Drive.Für dieses umfassende Angebot müssten Prime-Kunden in Deutschland lediglich 7,99 Euro pro Monat bezahlen, also genauso viel wie für das günstigste Abo von Netflix (Basis-Tarif). In den USA koste die monatliche Prime-Mitgliedschaft 14,99 Dollar und sei damit zwar teurer als der Basis-Tarif von Netflix (9,99 Dollar), jedoch günstiger als dessen Standard-Abo (15,99 Dollar).Aufgrund des umfangreichen Prime-Angebots dürfte die Hemmschwelle, das Abo zu kündigen, bei Amazon-Kunden daher deutlich höher sein als bei Netflix-Nutzern. Es sei sogar anzunehmen, dass enttäuschte Netflix-Kunden aufgrund dieser Prime-Vorteile zu Amazon abwandern würden. Bereits jetzt zähle Amazon über 200 Millionen Prime-Kunden. Tendenz steigend.Aus Sicht des "Aktionär" könnte die Netflix-Schwäche Amazon aus oben erwähnten Gründen in die Karten spielen. Zumal der E-Commerce-Gigant zuletzt massiv in die Produktion von hochwertigem Video-Content investiert habe.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link