Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.869,80 USD +0,06% (27.12.2019, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (13 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen.

(30.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Zwischen den Feiertagen machten die Käufer in der Amazon.com-Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) richtig Druck, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am Donnerstag sei es endlich zum Ausbruch aus der seit Monaten dominierenden Rangen zwischen ca. 1.854 und 1.672 USD gekommen. Dabei seien die Käufer auf eine harte Probe gestellt worden, denn es habe eine gefühlte Ewigkeit und unzählige Tests der Supportzone gedauert, bis man sich endlich habe durchsetzen können. Am Ende aber schienen die Käufer die besseren Karten gehabt zu haben, denn auch am Freitag letzter Woche sei man oberhalb der alten Range geblieben.AusblickAuch wenn es am Freitag in Amazon.com zu kurzfristigen Gewinnmitnahmen gekommen sei, der Startschuss für eine neue Kaufwelle könnte sein. Treffe dies zu, wären in den nächsten Tagen und Wochen Gewinne bis zum nächsten Widerstand bei 2.000 bis ca. 2.050,50 USD möglich. Dabei sollten zwischenzeitliche Korrekturen eingeplant werden. Eine solche wäre sogar zum Beginn der neuen Woche möglich, wobei die Verkäufer den alten Ausbruchsbereich testen könnten. Zu tief sollte man jedoch nicht mehr in die Range zurückfallen. Ein Tagesschlusskurs unterhalb von ca. 1.800 USD gäbe bereits wieder zu denken und die Hoffnung läge dann beim großen Support bis 1.672 USD. (Analyse vom 30.12.2019)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.675,00 EUR +0,13% (30.12.2019, 08:47)Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.698,40 EUR +5,23% (27.12.2019, 17:35)