Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices stiegen in der heutigen Sitzung an, da die PMI-Daten aus China zeigten, dass sowohl die Fabrik- als auch die Dienstleistungsaktivitäten im August viel schneller expandierten, was den Optimismus hinsichtlich einer wirtschaftlichen Erholung erhöhte, so die Experten von XTB.Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF): Im Rahmen der Pläne des Online-Händlers, bis 2040 ein klimaneutrales Geschäft zu betreiben, habe Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) bei Mercedes-Benz 1.800 Elektro-Lieferwagen für seine europäische Lieferflotte bestellt. Die Bestellung sei die bisher größte für Elektrofahrzeuge von Mercedes-Benz und umfasse 800 Lieferwagen für Deutschland und 500 für Großbritannien.Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF): Am Wochenende habe die iranische Zentralbank angekündigt, dass sie rechtliche Schritte gegen die vor dem New Yorker Gericht eingereichte Klage von Gläubigern einleiten werde, die 1,7 Milliarden Dollar der von der Clearstream-Einheit der Deutschen Börse AG gehaltenen Vermögenswerte beschlagnahmen wollten. Es seien keine Angaben darüber gemacht worden, welche rechtlichen Schritte der Iran unternehmen werde und wann er die Beschlagnahmung seiner Vermögenswerte verhindern wolle. Die US-Behörden hätten die in Luxemburg ansässige Tochter seit Jahren ins Visier genommen, um zu untersuchen, ob sie gegen die US-Geldwäsche- und Iran-Sanktionsgesetze verstoßen habe. Clearstream habe diese Anschuldigungen zurückgewiesen. (31.08.2020/ac/a/m)