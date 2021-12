Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.949,00 EUR -1,02% (17.12.2021, 10:46)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.958,00 EUR -1,79% (17.12.2021, 10:32)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.377,42 USD -2,56% (16.12.2021, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (17 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (17.12.2021/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Traditionell ist der Zeitraum zwischen dem Black Friday, dem Tag nach dem in Nordamerika gefeierten "Thanksgiving", und Weihnachten ein wichtiger Indikator für den Einzelhandel, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN).Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sei dieses Jahr jedoch anders ausgefallen als die Vorjahre. Verursacht durch die steigenden Produktions- und Rohstoffkosten sowie Lieferprobleme bei vielen Produkten, hätten die Konsumenten dieses Jahr bereits früher mit den Einkäufen für die Festtage begonnen. Ebenfalls seien laut Andreas Müller, CEO des Unternehmens deltatecc, viele Einzelhändler aufgrund der hohen Einkaufspreise beim Spielraum für Rabatte deutlich eingeengt gewesen.Daten von Adobe Analytics würden zusätzlich zeigen, dass die amerikanischen Konsumenten am Black Friday sowie "Cyber Monday" insgesamt rund USD 19,6 Milliarden ausgegeben hätten. Dies stelle erstmals einen leichten Rückgang von 1,5 Prozent zum Vorjahr dar. Nach Schätzungen des Software-Anbieters Billbee würden die beiden Shopping-Tage dieses Jahr rund 18,8 Prozent des Gesamtumsatzes des Handels ausmachen; 2020 seien es noch 20,6 Prozent gewesen.Der E-Commerce-Gigant Amazon stemme sich bemerkenswerterweise gegen den negativen Markttrend und behaupte sogar einen neuen Rekord erzielt zu haben. So sollten allein die Verkäufe von Drittanbieter (Affiliate) auf der Website um gut 60 Prozent gestiegen sein - die hauseigenen Produkte noch nicht mitberücksichtigt. Die genauen Zahlen würden jedoch erst mit den Ergebnissen des vierten Quartals veröffentlicht.Das Datenunternehmen Numerator zeige, dass etwa 17,7 Prozent aller Black Friday-Einkäufe in den USA auf Amazon entfallen seien. Dieser Marktanteil werde unter anderem mit den durchschnittlich 14 Prozent tieferen Produktpreisen begründet, verglichen mit anderen Online-Händlern.Kritiker würden darauf hinweisen, dass diese Optionen für viele Einzelhändler weniger freiwillig seien, als Amazon es darstelle. Ohne diese zusätzlichen bezahlten Werbemöglichkeiten würden Einzelhändler deutlich weniger über Amazon verkaufen und Wettbewerber würden einen unverhältnismäßigen Vorteil erlangen, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 17.12.2021)