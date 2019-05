Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.707 EUR -2,58% (06.05.2019, 09:53)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.710,8 EUR -2,15% (06.05.2019, 09:37)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.962,46 USD (03.05.2019)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (06.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN).Während Donald Trump im Handelsstreit mit China die Wutkeule auspacke und Monster-Zölle ankündige, bastle Amazon-CEO Jeff Bezos besonnen an der Zukunft des E-Commerce-Giganten. Von immer größerer Bedeutung: Highspeed bei der Lieferung. Jetzt zeige eine Studie: Amazon schaffe dies jetzt schon weitestgehend.Ein genauerer Blick auf das Liefernetzwerk von Amazon zeige, wie stark Amazon in Sachen schneller Lieferung bereits heute unterwegs sei. Das Unternehmen sei bereits jetzt in der Lage, 72 Prozent der gesamten US-Bevölkerung am selben Tag oder am kommenden Tag zu beliefern. Das gehe aus einer Studie von RBC Capital Markets hervor.Das riesige Amazon-Liefernetzwerk sei das Ergebnis bedeutender Investitionen in den vergangenen vier Jahren. In diesem Zeitraum habe Amazon ein Fulfillment-Center im ganzen Land aufgebaut und seine Logistikinfrastruktur in den USA fast verdreifacht, so RBC. Amazon habe etwa doppelt so viel Vertriebsfläche zur Verfügung wie Home Depot.Bezos habe vor Kurzem angekündigt, dass Prime-Kunden ihre Lieferung künftig am selben Tag in Empfang nehmen könnten - kostenfrei.Mit dem Angebot von Highspeed-Zustellungen erhöhe Bezos nicht nur den Druck auf den stationären Handel, sondern auch auf die Online-Konkurrenten enorm. Last-Minute-Service sei für alle Spätbesteller ein Segen. Die Panikeinkäufe zum Beispiel kurz vor Festen müsse man künftig nicht mehr in der Stadt erledigen, sondern könne dies zeitsparend bei Amazon tun.Jeff Bezos arbeite weiter an seiner großen Vision: Amazon solle für die Kunden das Mädchen für alles werden - dank Prime und dem Smartspeaker Alexa. Die Chancen stünden gut, dass Bezos in den kommenden Jahren bei vielen Menschen dieser Vision sehr nahe komme.Die Amazon.com-Aktie bleibt ein klarer Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2019)