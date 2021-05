NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.265,16 USD +0,19% (26.05.2021, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (27.05.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN).Amazon habe eine endgültige Vereinbarung (26.05.) über den Kauf des sich in Privatbesitz befindlichen Hollywood-Filmstudios Metro Goldwyn Mayer (MGM) geschlossen. Der Kaufpreis belaufe sich auf 8,45 Mrd. USD. Die Vereinbarung sei nach Erachtens des Analysten nicht überraschend gekommen, da es in den letzten Tagen bereits entsprechende Medienberichte gegeben habe. MGM verfüge über einen umfangreichen Katalog von mehr als 4.000 Filmen (u.a. James Bond, Rocky, The Pink Panther) sowie 17.000 TV-Shows und Serien (u.a. Vikings) die zusammen bereits mehr als 180 Oscar-Auszeichnungen gewonnen hätten.Lusebrink halte den Kauf von MGM für strategisch sinnvoll (u.a. zur Kundenbindung (Amazon Prime-Kunden); gute Ergänzung zu Amazon Studios (auf TV-Shows spezialisiert)) und den Kaufpreis angesichts des großen Film- und Serienkatalogs von MGM sowie der zuletzt stark gestiegenen Preise für exklusive Film- und Serieninhalte für gerechtfertigt. Der Kauf von MGM sei seines Erachtens angesichts der zuletzt deutlichen Zunahme des Wettbewerbs (u.a. Netflix, Disney, Apple, AT&T, Discovery) im Streaming-Markt aber auch zwingend notwendig, um weiterhin eine führende Position im Markt behaupten zu können. Dies gelinge nach Erachten des Analysten aber nur über die Sicherstellung einer entsprechende Quantität und Qualität des Angebots für die über 200 Mio. Amazon Prime-Kunden (Stand: 31.03.2021), zu der MGM nun einen deutlichen Beitrag leisten werde. Zudem verbessere die Übernahme von MGM mit Blick auf dessen große Expertise und Produktionskapazitäten die Möglichkeiten für die Erstellung von neuem Content sowohl quantativ als auch qualitativ deutlich. Die Zahlung des Kaufpreises halte der Analyst angesichts liquider Mittel von 33,8 Mrd. USD zum 31.03.2021 für unproblematisch.Bei einem von ihm erwarteten Gesamtertrag (12 Monate) von deutlich über 10% bewertet Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, die Amazon.com-Aktie weiterhin mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel laute unverändert 4.500,00 USD. (Analyse vom 27.05.2021)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.672,00 EUR -0,21% (27.05.2021, 12:33)XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.665,50 EUR -0,98% (27.05.2021, 12:14