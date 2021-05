XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.812,50 EUR -0,51% (04.05.2021, 12:04)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.386,49 USD -2,33% (03.05.2021, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Deutschland Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern. (04.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Langfristig solle man die Amazon.com-Aktie im Depot haben, denn das sei das schwarze Loch im E-Commerce, das mit seiner Masse alles ansauge, was da an Geldern draußen sei. Wenn man sich aber den Chart anschaue, dann sei ein Seitwärtstrendkanal zu sehen. Wenn man diesem Muster vertraue, dann spekuliere man darauf, dass es diesmal auch nicht reiche und die Aktie in diesen Kanal zurückfalle. Die Rückkehr ins normale Leben werde für Amazon.com belastend sein. Technisch sehe es danach aus, dass man wieder eine Abwärtsbewegung sehen werde. Vor diesem Hintergrund ist kurzfristig ein Short-Trade bei der Amazon.com-Aktie zu empfehlen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.05.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.816,00 EUR +0,32% (04.05.2021, 12:21)