Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.840,12 USD +0,96% (14.05.2019, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (15.05.2019/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) charttechnisch unter die Lupe.Der aktuelle Chartverlauf der Amazon.com-Aktie dokumentiere die Gefahr, dass nach dem bisherigen Allzeithoch bei 2.050 USD knapp unterhalb der Marke von 2.000 USD eine zweite, tieferliegende Kursspitze ausgeprägt worden sei. Dieses Risiko sei zu Wochenbeginn deutlich größer geworden, denn der Internetkonzern sei mit einem Abwärtsgap (1.856 zu 1.852 USD) in die neue Handelswoche gestartet. Mit dieser Kurslücke habe der Titel zudem den Aufwärtstrend seit Dezember vergangenen Jahres sowie die 38-Wochen-Linie (akt. bei 1.889 USD bzw. 1.860 USD) preisgeben müssen. Per Saldo drohe eine charttechnische Abrisskante, womit die Ausprägung eines klassischen Doppeltopps an Konturen gewinne. Auch die Mehrzahl der quantitativen Indikatoren mahne derzeit zur Vorsicht. Hervorheben möchten die Analysten an dieser Stelle den Bruch des RSI-Aufwärtstrends seit Dezember vergangenen Jahres. Die nächste Rückzugszone ergebe sich aktuell aus den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten zwischen 1.784 USD und 1.736 USD. In dieses Kursband falle zudem die 200-Tage-Linie (akt. bei 1.754 USD). Darunter würden die Tiefs vom 1. Quartal bei rund 1.600 USD den nächsten Auffangbereich markieren. Als Stopp biete sich der o. g. alte Haussetrend an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 15.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.661,80 EUR +1,13% (15.05.2019, 08:36)XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.649,40 EUR +1,44% (14.05.2019, 17:35)