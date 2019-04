Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN).Es gebe einen neuen Club der Super-Performer: MAGA. Das stehe für Microsoft, Apple, Google beziehungsweise Alphabet und Amazon. Zusammen kämen die vier Unternehmen auf die magische Marktkapitalisierung von rund vier Billionen Dollar. Einer der vier herausragenden Konzerne steche besonders hervor: Amazon.Microsoft, Apple, Google/Alphabet und Amazon seien die wertvollsten Unternehmen der Welt. Der Börsenwert von zusammen exakt 3,8 Billionen Dollar bedeute 15 Prozent der kompletten Marktkapitalisierung aller S&P 500-Unternehmen.Mit Amazon, Apple und vor Kurzem Microsoft hätten drei der vier Unternehmen die magische Marke von einer Billionen Dollar Börsenwert bereits überwunden. Nach Gewinnmitnahmen würden alle drei knapp unter der Marke notieren. Alphabet komme auf eine Marktkapitalisierung von 896 Milliarden Dollar.In Sachen Performance der vergangenen Jahre könne keiner im Club MAGA Amazon das Wasser reichen. In den vergangenen zehn Jahren habe die Amazon-Aktie 2.400 Prozent zugelegt. Apple folge mit plus 900 Prozent. Amazon habe sich also problemlos gegen die besten Tech-Aktien aller Zeiten durchsetzen können."Der Aktionär" bleibt klar bullish, zumal sich auch das Chartbild zuletzt deutlich aufgehellt hat - kaufen, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 30.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link