Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.747,50 EUR +0,55% (27.01.2021, 15:23)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.746,50 EUR +0,70% (27.01.2021, 15:08)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.326,13 USD +0,98% (26.01.2021, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Deutschland Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern. (27.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce- und Cloudgiganten Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Am gestrigen Dienstag habe der US-Titel endlich den langersehnten Sprung aus seinem Seitwärtstrend geschafft. Zudem könnte das erhöhte Kursziel auf 4.155 Dollar von JP Morgan heute für weitere Kaufimpulse sorgen. Doch Anleger sollten jetzt nicht blind einsteigen. Auf diese Punkte müsse nun besonders geachtet werden.Seitdem die Amazon.com-Aktie am 2. September ihr Rekordhoch bei 3.552,25 Dollar erreicht habe, konsolidiere sie in Form eines symmetrischen Dreiecks. Am gestrigen Dienstag habe das Papier über der oberen Begrenzungslinie bei 3.305 Dollar schließen und somit das Dreieck auflösen können.An sich sei das ein enorm starkes Kaufsignal. Es sei jedoch zu beachten, dass der Kurs vor dem Ausbruch bereits an den drei vorherigen Handelstagen diese Linie kurzzeitig überschritten habe und unter hohem Handelsvolumen wieder daruntergefallen sei. Zudem sei der gestrige Ausbruch unter vergleichsweise sehr niedrigem Volumen geschehen. In der Summe erhöhe dies die Wahrscheinlichkeit auf einen Fehlausbruch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: