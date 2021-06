Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (01.06.2021/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Einzelhandelssektor die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) zu halten.Im März 2021 seien die Einzelhandelsumsätze in Deutschland laut Destatis gegenüber dem Februar 2021 preisbereinigt um 7,7% gestiegen. Im Januar und Februar seien im stationären Facheinzelhandel aufgrund von Lockdown-Maßnahmen noch hohe Einbußen zu verzeichnen gewesen, ehe im März allmähliche Lockerungen eingesetzt hätten. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Umsatz in allen Branchen höher als im Lockdown-Monat März 2020 gewesen. So sei die Untergruppe Kleidung wieder zu Wachstum zurückgekehrt (+27,3%Y/Y), auch der sonstige Einzelhandel (u.a. Waren- und Kaufhäuser, +23,0%Y/Y) habe wieder zulegen können. Die stärksten Zuwächse habe weiterhin der Internet- und Versandhandel geliefert (März: +42,9%Y/Y, Q1: +38,0% Y/Y).Im Euroraum (ER19) sei das Absatzvolumen (saisonbereinigt) im März 2021 laut Schätzungen des statistischen Amtes der Europäischen Union (Eurostat) um 2,7%M/M gestiegen. In der EU28 sei das Volumen im entsprechenden Zeitraum um 2,6%M/M gestiegen. Die Untergruppe Non-Food (exkl. Kraftstoffe) habe mit +4,6%M/M (ER19) bzw. +4,2% M/M (EU28) die höchsten Zuwächse gezeigt.In den USA hätten sich die vorläufigen Einzelhandelsumsätze im April gegenüber dem Vormonat unverändert gezeigt. Zugleich seien die Daten für März nach oben revidiert worden auf +10,7% M/M, was die "Schwäche" im Monat April relativiert habe. Ein fördernder Faktor sei eine erneute Ausschüttung staatlicher Unterstützungsgelder an die Verbraucher gewesen (stimulus checks). Die Untergruppen Möbel und Baumaterialien hätten gegenüber März leicht negative Veränderungsraten gezeigt. Im Hinblick auf eine mögliche Signalwirkung für den US-Immobilienmarkt sollten die Rückgänge jedoch im Zusammenhang mit der ausgeprägten Stärke im Vormonat interpretiert werden. Zudem würden in den USA Versorgungsengpässe bei Bauholz belasten.Der Bedeutungszuwachs von Online-Marktplätzen im Internet werde durch Erhebungen des Handelsverbands Deutschland (HDE) verdeutlicht: Seien die Aktivitäten stationärer Händler im Onlinehandel in 2020 gestiegen, sei gleichzeitig der Anteil der Händler mit eigenem Onlineshop gesunken. Diese Entwicklung habe sich, begünstigt durch die breit angelegten Lockdown-Maßnahmen, bei Zalando widergespiegelt, wo besonders das Plattformgeschäft starke Impulse gesetzt habe. Insgesamt sei das Bruttowarenvolumen in Q1 um 55,6% auf EUR 3.154,2 Mio. geklettert. Davon hätten 40% aus dem Partnerprogramm und Connected Retail gestammt. Die Konzernerlöse hätten im selben Zeitraum um 46,8% auf EUR 2.237,8 Mio. angezogen. Bei einer wachsenden Zahl an Kunden (+30,9% auf 41,8 Mio.) sei auch deren Aktivität gestiegen. Dies habe sich in einem steileren Anstieg der Seitenaufrufe (Site-Visits) um 50,2% sowie im Wachstum der Bestellungen um 51,1% auf 56 Mio. gezeigt. Der Onlinehandel mit Mode habe im Vergleich zu Medien und Elektronik eine geringe Marktdurchdringung erreicht.Mit einigen Ausnahmen (Online, Lebensmittel) sei der Einzelhandelssektor in den vergangenen Monaten erneut stark von Lockdown-Maßnahmen geprägt gewesen. Die zunehmende Lockerung dieser Maßnahmen habe bereits im März Wirkung gezeigt. Nach Ansicht des Analysten spiegele sich die positive Perspektive weitgehend im gestiegenen Bewertungsniveau wider. Seine Sektoreinstufung bestätige der Analyst mit "neutral".Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Amazon.com-Aktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel laute USD 3.600,00. (Analyse vom 01.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Amazon.com Inc.": Keine vorhanden.