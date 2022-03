Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.950,50 EUR -0,71% (25.03.2022, 09:18)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.963,00 EUR +0,51% (25.03.2022, 09:04)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.272,99 USD +0,15% (24.03.2022, 21:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (17 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (25.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Neues Lebenszeichen an der Börse von Amazon. Die Aktie des E-Commerce- und Cloudgiganten habe seit dem Tief vor zweieinhalb Wochen 20 Prozent zugelegt und die 50- und die 100-Tage-Linie überwunden. Die große Frage: Habe Amazon dieses Mal endlich die Power für den Ausbruch aus dem zähen Seitwärtstrend?Zunächst komme es nun erst einmal darauf an, dass die 200-Tage-Linie (verlaufe bei 3.331,55 Dollar, aktueller Kurs der Aktie: 3.272,99 Dollar) geknackt werde. Danach würden zwar einige Widerstände warten, aber der erste wirklich wichtige sei die Marke bei 3.520 Dollar. Werde diese überwunden, könnte Amazon schnell das Rekordhoch bei 3.773 Dollar anpeilen.Wohl gemerkt: Könnte. Seit über anderthalb Jahren konsolidiere Amazon und immer wieder habe es Zwischenspurts und Ausbruchsversuche der Aktie gegeben. Am Ende sei nur Frust für die Anleger geblieben.Aktuell sorge der geplante Aktiensplit im Verhältnis von 20 auf 1 für Kursfantasie. Jeder Amazon-Aktionär bekomme für einen am 27. Mai nach Geschäftsschluss gehaltenen Anteilschein am oder um den 3. Juni 19 weitere Papiere in sein Depot gebucht. Der Handel mit splitbereinigten Kursen solle drei Tage später starten.Die Analysten der Bank of America hätten herausgefunden, dass Aktien in den zwölf Monaten nach der erstmaligen Ankündigung eines Splits im Schnitt um 25,4 Prozent gestiegen seien. Die Untersuchung beziehe sich auf Firmen aus dem S&P 500 und reiche bis 1980 zurück.An Amazons Investmentstory habe sich nichts geändert. Auch die Charttechnik macht so langsam Hoffnung, dass Amazon die Underperformance beendet: Seit Juli 2020 kommt die Aktie nur auf ein Plus von 13 Prozent, während der NASDAQ 100 44 und der GAFAM-Index 47 Prozent zugelegt haben, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2022)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link