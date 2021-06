XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (22.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce- und Cloud-Giganten Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Pramila Jayapal, Demokratin aus Washington, mache mobil gegen Amazon.com. Jayapal wolle den E-Commerce-Konzern daran hindern, Verkäufern seine Logistikdienste im Austausch gegen eine bevorzugte Behandlung in den Webshops anzubieten. Eine Abspaltung würde den wahren Wert der Amazon.com-Logistiksparte ans Licht bringen.Jayapal beziehe sich bei ihrem Plan auf den Ending Platform Monopolies Act. Dieser verlange von dominanten Plattformen Geschäftsbereiche zu verkaufen, wenn diese zu viel Macht über ihre Kunden hätten. "Viele Drittverkäufer geben an, dass sie keine andere Wahl haben, als für den Versand durch Amazon zu bezahlen, um ihre Produkte zu verkaufen", so Jayapal-Sprecher Chris Evans.Amazon.com könnte laut dem Act gezwungen sein, seine Logistikdienstleistungssparte zu verkaufen. Die Bank of America habe den Wert des Bereichs im vergangenen Jahr in einer Studie bis zum Jahr 2025 auf knapp 230 Mrd. USD angegeben. Das entspreche 13% des aktuellen Börsenwerts des kompletten Konzerns. Demnach sei die Sparte auch mehr wert als so einige der größten Konzerne in den USA, u.a. die Dow-Werte Coca-Cola, McDonald’s und Johnson & Johnson.Es sei fraglich, ob Jayapal für ihr Vorhaben eine Mehrheit finde. Kein Zweifel bestehe aber darin, dass die Logistiksparte eines von vielen Juwelen im Amazon.com-Konzern sei, deren Wert die Börse noch unterschätze. Diskussionen und Pläne, wie der Jayapals, könnten demnach nur positiv für den Aktienkurs gewertet werden. Für den "Aktionär" bleibe die Amazon.com-Aktie ein Basisinvestment, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.893,00 EUR -0,16% (22.06.2021, 09:43)