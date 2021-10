Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (16 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (15.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) nach wie vor zu kaufen.Der E-Commerce-Gigant Amazon setze zunehmend auf den stationären Handel. In Großbritannien wolle der US-Konzern zusätzlich zu den sechs Supermärkten nun sogenannte 4-Star-Shops eröffnen. Heiße: Dort verkaufe Amazon nur Waren, die im Onlineshop von den Kunden mit vier Sternen bewertet seien. Ein cleverer Schachzug?Laut Amazon biete die Filiale in der englischen Kleinstadt Dartford unter anderem Bücher, Küchenutensilien, technische Geräte und Spielzeug an. Das Angebot umfasse knapp 2.000 Waren, unter anderem von Marken wie Mattel, Lego, Fitbit und Philips.Amazon verkaufe in den Shops nur Produkte, die auf der Amazon-Seite mit mindestens vier von fünf möglichen Sternen bewertet würden - deswegen auch der Name. Dazu würden auch Bewertungen einzelner Nutzer gezeigt.In den USA betreibe Amazon schon seit 2018 4-Star-Geschäfte. Zudem gebe es, in den USA und in anderen Ländern, weitere Offline-Shops, die zum Konzern gehören würden, etwa Amazon Pop-up, Amazon Go oder Whole Foods. Im zweiten Quartal habe der gesamte stationäre Amazon-Handel 4,2 Milliarden Dollar nach 3,7 Milliarden ein Jahr zuvor erlöst.Online- und Offline-Handel zu kombinieren, sei sinnvoll, wenn man es so wie Amazon clever mache. Die 4-Star-Shops würden den Kunden zum einen das gute Gefühl geben, nur beliebte Angebote zu bekommen. Zum anderen ermögliche das Konzept ihnen, im breiten Sortiment besser nach Sachen zu stöbern, nach denen sie nicht bewusst suchen würden. Fazit: Amazon greife den traditionellen Handel in unmittelbarer Nachbarschaft an. Dadurch baue der US-Konzern seine Marktanteile weiter aus.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot". Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link