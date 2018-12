Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (27.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Käuferstreik? Anstehende Rezession? Angst vor dem Jobverlust? Die Zahlen, die der amerikanische Einzelhandel am Mittwoch veröffentlicht habe, würden eine andere Sprache sprechen. Die Kassen der Retailer hätten 2018 so oft wie seit Jahren nicht mehr geklingelt. Die Aktien von Amazon und Co seien am zweiten Weihnachtstag durch die Decke gegangen.Die Einzelhandelsumsätze in der Weihnachtssaison hätten den höchsten Stand seit sechs Jahren erklommen. Laut Berechnungen von Mastercard hätten die Amerikaner seit dem 1. November 850 Mrd. USD ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies eine Steigerung von 5,1% gewesen.Das habe die Erwartungen des Marktes um Längen übertroffen. Aktien von Retailern wie Wal-Mart oder Amazon hätten buchstäblich explodiert und einen Teil ihrer in den Wochen zuvor verbuchten heftigen Verluste wettgemacht.Besonders gut sei es für Amazon gelaufen. Der E-Commerce-Gigant habe nach eigenen Angaben einen neuen Rekord aufgestellt. Allein über Amazon Prime hätten die Kunden über eine Milliarde Produkte bestellt, so der Konzern. Zudem seien weltweit Dutzende Millionen Menschen Neukunden von Prime geworden.Dann sollte sich die Amazon.com-Aktie schnell wieder den alten Hochs annähern. Ergo: Buy the dip, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link