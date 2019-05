Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (15.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der E-Commerce-Gigant Amazon teste spezielle Maschinen, die in den Logistikzentren des Konzerns Waren in Pakete einpacken würden. Das berichte die Nachrichtenagentur "Reuters". Die Leistung der Roboter sei enorm und könnte für Amazon einen ganz besonderen Effekt haben: Die Profitabilität sollte kräftig steigen.Wie "Reuters" schreibe, koste eine Maschine eine Million Dollar. Innerhalb eines Jahres solle sich der Anschaffungspreis bezahlt machen. Laut der Nachrichtenagentur schaffe eine Maschine 700 Pakete in einer Stunde. Sie könne somit in jedem Logistikzentrum 24 Mitarbeiter ersetzen.Wie es heiße, plane Amazon, in jedem seiner 55 Verpackzentren in den USA zwei dieser Packmaschinen zu installieren.Das sollte aber nicht das Ende der Fahnenstange sein. Auch wenn es vielen Politikern und Gewerkschaften nicht gefalle: Der Bezos-Konzern werde in den kommenden noch viel stärker auf Robotik und Automatisierung setzen. So teste Amazon derzeit auch Lieferroboter und selbstfahrende Lkw.Insgesamt lohne sich der Schritt aus Sicht von Amazon aber. Der Konzern werde in den kommenden Jahren nicht nur seinen Umsatz weiter deutlich ausbauen, sondern auch zunehmend profitabler.Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", bleibt klar bullish für die Amazon.com-Aktie. Das Ziel laute 2.100 Euro, Stopp 1.400 Euro. (Analyse vom 15.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link