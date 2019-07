Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.772 EUR -0,33% (24.07.2019, 10:20)



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.772 EUR -0,89% (24.07.2019, 10:34)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.994,49 USD (23.07.2019)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (24.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Das US-Justizministerium wolle untersuchen, ob große Online-Plattformen den Wettbewerb behindern würden. Die Anleger würden sich davon nicht groß beeindrucken lassen - die Amazon-Aktie lege am Dienstag weiter zu. Weitere Analysten hätten sich vor den Quartalszahlen am Donnerstag bullish über den Konzern geäußert.Namen von Unternehmen seien bei der Ankündigung des Justizministeriums zwar nicht genannt worden. Aber aus den erwähnten Bereichen - Websuche, soziale Medien, Online-Einzelhandel - werde klar, dass es zumindest um Google, Facebook und Amazon gehen dürfte.Man wolle der Besorgnis von Verbrauchern und Unternehmern nachgehen, habe das Justizministerium am Dienstag erklärt. Es gehe um die Frage, wie die Plattformen ihre Marktmacht erreicht hätten und ob sie Innovationen gebremst und Verbrauchern geschadet hätten.Unter anderem Google und Amazon stünden im Mittelpunkt von Wettbewerbsverfahren der EU-Kommission und amerikanischen Behörden sei oft vorgeworfen worden, Tech-Konzernen gegenüber zu lasch zu sein.Sollten die Quartalszahlen am Donnerstag stark ausfallen, dürfte die Aktie zügig den Widerstand im Bereich von 2.012 Dollar überwinden. Damit wäre die letzte Hürde auf dem Weg zum Rekordhoch bei 2.050 Dollar aus dem Weg geräumt.Untersuchungen der US-Justiz hin oder her: Andreas Deutsch von "Der Aktionär" bleibt klar bullish für Amazon. (Analyse vom 24.07.2019)Mit Material von dpa-AFX