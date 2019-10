Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (15.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Franklin Foer sei Bezos-Kenner. Der Redakteur des US-Magazins "The Atlantic" habe eine lange Titelgeschichte über den Gründer und CEO von Amazon.com geschrieben, was nach eigenen Angaben fünf Monate gedauert habe. Foer sage: "Bevor die Regulierungsbehörden Amazon.com aufspalten, wird Bezos das selber tun." Für Foer gebe es keinen Grund, warum Amazons Cloudgeschäft AWS weiterhin unter einem Dach mit der E-Commerce-Sparte des US-Konzerns sein müsse.Für Amazon.com werde AWS immer wichtiger. Im zweiten Quartal habe die Cloud-Sparte 13% zum Gesamtumsatz beigetragen. Der operative Gewinn habe sich auf 2,1 Mrd. Usd belaufen. Zum Vergleich: Das operative Konzernergebnis habe 3,1 Mrd. USD betragen.Nach Einschätzung von Brent Thill, Analyst bei Jefferies, würden sich die Erlöse bei AWS bis 2022 weiter sehr dynamisch entwickeln und dann 71 Mrd. USD erreichen. Ein KUV von 7 als Maßstab ergebe einen Wert für AWS von 497 Mrd. USD. Mit anderen Worten: Amazon.com habe einen Goldesel im Portfolio. Die Amazon.com-Aktie bleibe - trotz des Risikos der Zerschlagung - ein klarer Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2019)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.589,40 EUR +1,42% (15.10.2019, 17:35)