Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (27.12.2018/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Amazon.com: Erholung erreicht Widerstand - AktienanalyseNoch Anfang September dieses Jahres waren die Aktien von Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) auf ein neues Allzeithoch bei 2.050,00 USD gestiegen, konnten die Marke jedoch in einem zweiten Aufwärtsimpuls im Oktober nicht überwinden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit sei ein leicht versetztes Doppelhoch entstanden, dem eine scharfe Abwärtsbewegung gefolgt sei. Erst bei einem früheren Zwischentief auf Höhe von 1.420,00 USD sei die Talfahrt im November gestoppt worden. Die daraufhin einsetzende Erholung sei jedoch schon auf dem Niveau des Zwischenhochs bei 1.784,00 USD geendet. Seither habe eine weitere Verkaufswelle den Wert dominiert, die in der vergangenen Woche unter die Unterstützung bei 1.420,00 USD geführt und die Aktien in der Spitze bis 1.307,00 USD gedrückt habe. An dieser Stelle sei es am vergangenen Montag zu einer steilen Erholung gekommen, die sich im gestrigen Handel bis an die 1.505,01 USD-Marke ausgedehnt habe. Allerdings sei es den Bullen vorerst nicht gelungen, diese Barriere zu durchbrechen.Ausblick: Der Abwärtstrend der Aktien von Amazon sei weiterhin intakt. Dennoch könnte es in den kommenden Tagen zu einer Fortsetzung der Erholung kommen.Die Short-Szenarien: Könne der Wert jetzt über der markanten Unterstützung bei 1.420,00 USD verbleiben, dürfte der Widerstand bei 1.505,01 USD attackiert werden. Ein Anstieg über die Marke würde für eine Aufwärtsbewegung bis 1.590,87 USD sorgen können. Dort dürften die Verkäufer allerdings erneut zuschlagen und die Aktien wieder in Richtung der 1.420,00 USD-Marke ausverkaufen. Bei einem Rückfall unter 1.420,00 USD könnte es anschließend zu weiteren Verlusten bis 1.307,00 und 1.265,93 USD kommen. Darunter wäre mittelfristig sogar ein Kursrutsch bis 1.167,50 USD möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: