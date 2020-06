Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.653,98 USD +0,49% (18.06.2020, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (13 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (19.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versandriesen Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Wie oft haätten Sie schon gehört, dass Big Tech an der Börse schon zu weit gelaufen sei? Dass die Zeit der Outperformance nun vorbei sei? Wahrscheinlich sehr oft. Die Realität sehe aber anders aus. Amazon.com und Co würden weiter laufen, die Aktien seien auch die treibenden Kräfte der aktuellen Börsenrally. Und das dürfte noch eine Weile so bleiben.Trotz des Tiefs im März habe die Amazon.com-Aktie seit Jahresanfang 44% zugelegt - nur sechs Aktien im S&P 500 seien besser gelaufen. Wie stark der US-Konzern wirklich sei, werde einem erst klar, wenn man sich die Langfrist-Performance ansehe. Seit dem Börsengang 1997 habe es nur sieben Jahre mit Kursverlusten gegeben. Im vergangenen Jahrzehnt habe die Amazon.com-Aktie sogar nur zweimal ein Jahr im Minus abgeschlossen: 2011 (-4%) und 2014 (-22%).Ein Kritikpunkt bei Amazon.com sei früher gewesen, dass der Konzern kein Geld verdiene. Das habe sich komplett geändert - mittlerweile würden unterm Strich Milliarden USD bei Amazon.com hängen bleiben. Für 2021 würden die Analysten einen bereinigten Gewinn von 26 Mrd. USD erwarten, 2022 sollten es 35 Mrd. USD werden. Das werde nicht das Ende der Fahnenstange sein, da Amazon.com sehr wahrscheinlich noch viele Branchen aufmischen werde. Denkbar sei z.B. ein eigener Payment-Dienst oder ein großangelegter Lieferdienst für Medikamente. Für den "Aktionär" bleibe die Amazon.com-Aktie ein Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.06.2020)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.376,50 EUR +0,34% (19.06.2020, 11:07)Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.380,00 EUR +0,95% (19.06.2020, 10:49)