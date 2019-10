Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.576,20 EUR -0,68% (02.10.2019, 12:53)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.735,65 USD -0,01% (01.10.2019, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (02.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der E-Commerce-Gigant gebe weiter Gas: Nach dem Upgrade von Amazon Music und der Vorstellung neuer Echo-Geräte gebe es nun Neuigkeiten von Amazon Go. CEO Jeff Bezos wolle die Expansion der innovativen Supermarktkette vorantreiben und Filialen dort eröffnen, wo die Konkurrenz schwach vertreten sei - in Flughafen-Shops, in Kinos und in Baseballstadien. Amazon wolle bis 2021 bis zu 3.000 Amazon-Go-Shops eröffnen, was einen Umsatz von insgesamt 4,5 Mrd. USD bedeuten würde.4,5 Mrd. USD klinge nicht viel für den Tanker Amazon.com. Trotzdem sei der Schritt sinnvoll, gräbe der US-Konzern mit Amazon Go den Konkurrenten im hart umkämpften Lebensmittelmarkt doch nach und nach das Wasser ab. Das liege zum einen daran, dass man viel Zeit spare, weil man nicht an der Kasse anstehen müsse, sondern automatisch via Smartphone bezahle. Zum anderen liege Amazon.com mit den vielen gesunden und frischen Produkten voll im Zeitgeist. Möglicherweise werde Amazon Go somit irgendwann sogar ein ernstzunehmender Konkurrent von Starbucks oder McDonald’s. Die aktuelle Kursschwäche (minus15% seit Verlaufshoch) bei Amazon.com sei eine klare Kaufchance, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.576,60 EUR -0,74% (02.10.2019, 12:38)