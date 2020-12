Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol Deutschland: AMZ, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (21.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Versandhändlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol Deutschland: AMZ, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Corona-Beschränkungen dürften für das Weihnachtsquartal zum stärksten Quartal in der Geschichte von Amazon machen. Doch der Online-Shopping-Riese habe selbst Probleme mit Corona - und streikenden Beschäftigten.Mitarbeiter von Amazon hätten am Montag erneut an mehreren deutschen Paketzentren ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft ver.di habe zu mehrtägigen Streiks bis einschließlich 24. Dezember aufgerufen. Ziel sei insbesondere der Abschluss eines Tarifvertrages.Doch nicht nur die Streiks würden den Shopping-Riesen plagen: In einem Amazon-Verteilzentrum bei Hannover seien in einem Massentest rund 125 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt würden rund 900 Menschen am Amazon-Standort arbeiten.Und auch in den USA habe Amazon mit Corona-Infektionen an ihren Standorten zu kämpfen. Ein Verteilzentrum in New Jersey sei nun sogar bis zum 26. Dezember geschlossen worden, nachdem vermehrt asymptotische Corona-Fälle aufgetreten seien.Noch seien die Streiks in Deutschland und die Corona-Fälle kein Problem. Amazon habe mitgeteilt, dass die Streiks Aktionen keine Auswirkungen auf die Paketsendungen hätten. Der allergrößte Teil der Beschäftigten arbeite ganz normal. Eine Pressesprecherin des Unternehmens sage: "Wir sind gut auf Weihnachten vorbereitet". Das Lieferversprechen, dass wer bis zum 21. Dezember bestelle, seine Päckchen pünktlich unterm Weihnachtsbaum habe, solle eingehalten werden.Auch wenn es größtenteils schon eingepreist sein dürfte, könnte ein hervorragendes Weihnachtsquartal der Amazon-Aktie wieder neuen Schwung verleihen. Aktuell konsolidiere das Papier von Amazon seinen rasanten Anstieg in der ersten Jahreshälfte.Doch "Der Aktionär" bleibt überzeugt, dass der nächste Ausbruch aus dem Seitwärtstrend zwischen 3.075 und 3.245 Dollar nur eine Frage der Zeit ist, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Amazon.com-Aktie. (Analyse vom 21.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link