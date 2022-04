Amazon.com habe bereits früher sein Interesse an Kryptowährungen signalisiert. Letztes Jahr habe das US-Unternehmen einen Experten für digitale Währungen und Blockchain gesucht, um die Entwicklung von Amazons Strategie und Produkt-Roadmap zu unterstützen.



Auch "Der Aktionär" erwarte für Blockchain sowie Kryptowährungen eine lukrative Zukunft und setze weiterhin auf eine Long-Investition in den Bitcoin. Die Unsicherheit sei zwar auf den Kryptomärkten aktuell hoch und führe dazu, dass sich die Konsolidierung beim Bitcoin in die Länge ziehe. In der Vergangenheit seien solche Phasen jedoch stets eine Chance für den langfristigen Einstieg gewesen. Es heiße daher jetzt: Dabeibleiben und nachkaufen!



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (14.04.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN)-CEO Andy Jassy habe am Donnerstag gegenüber CNBC gesagt, dass er keine Bitcoins besitze und der E-Commerce-Gigant auch nicht davorstehe, Kryptowährungen als Zahlungsmethode auf der Handelsplattform einzuführen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Was die Zukunft von Kryptos und NFTs angehe, sei Jassy allerdings optimistisch."Wir stehen wahrscheinlich nicht kurz davor, Krypto als Zahlungsmittel in unserem Einzelhandelsgeschäft einzuführen, aber ich glaube, dass Kryptowährungen mit der Zeit an Bedeutung gewinnen werden", so der Amazon.com-CEO in einem Interview mit CNBC. Jassy könnte sich sogar vorstellen, dass der E-Commerce-Riese in der Zukunft auch NFTs verkaufe. Es sei jedenfalls auf der Plattform möglich, habe er gesagt und prognostiziert, dass die NFT-Technologie weiterhin sehr stark wachsen werde.