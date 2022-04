Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.749,50 EUR +0,49% (22.04.2022. 16:36)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.732,50 EUR -3,09% (22.04.2022, 16:22)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.955,00 USD -0,37% (22.04.2022, 16:22)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (17 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (22.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazon Prime zähle mittlerweile über 200 Millionen Kunden weltweit. Neben den zahlreichen Unterhaltungsdiensten wie Prime Video und Prime Music, seien es vor allem schnellere Lieferzeiten, die viele Kunden zu Amazon Prime ziehen würden. Nun wolle Amazon seinen beliebten Dienst ausbauen.Gestern habe Amazon mitgeteilt, dass es künftig auch Drittanbietern erlauben möchte, schnellere Lieferungen via Prime anzubieten. Hierzu habe Amazon die neue Option "Buy with Prime" eingeführt, welche die Drittanbieter auf ihren Websites neben Artikeln einbinden könnten.Prime-Mitglieder könnten dabei die ihre gespeicherten Zahlungs- und Versandinformationen verwenden, um eine Bestellung aufzugeben. Die Nutzung der Option "Buy With Prime" berechtige sie eine kostenlose Lieferung innerhalb von zwei Tagen oder am nächsten Tag zu erhalten.Für die Abwicklung des Transports via Prime müssten Verkäufer an Amazon Gebühren abführen, die Höhe hänge von der Zahlungsabwicklung, Erfüllung, Lagerung und anderen Gebühren ab.Zu Beginn sei der Service nur auf Einladung für Verkäufer verfügbar, die "Fulfillment by Amazon" oder "Amazon FBA" verwenden würden. Später solle er auf andere Händler ausgeweitet werden, einschließlich solcher, die nicht bei Amazon verkaufen würden.Der Amazon Industrial Innovation Fund werde sich auf neue Technologien konzentrieren, die "die Liefergeschwindigkeit erhöhen und die Arbeitsbedingungen für Lager- und Logistikmitarbeiter verbessern werden", habe Alex Ceballos Encarnacion, Amazons Vizepräsident für weltweite Unternehmensentwicklung, in einem Blogbeitrag geschrieben.Der Erweiterung der schnellen Warenlieferungen auf Drittanbieter werde die Zufriedenheit von bestehenden Prime-Nutzern erhöhen und neue Kunden zu Prime locken. Daher sei der Ausbau des Dienstes für Amazon Gold wert.Anleger bleiben an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link