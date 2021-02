Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern. (02.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des E-Commerce- und Cloudgiganten Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Dienstag nach Börsenschluss öffne Amazon die Bücher und präsentiere die Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr. Die Anleger würden offensichtlich auf eine positive Überraschung spekulieren - und würden sich mit Amazon-Aktien eindecken. Der Titel habe am Montag 4,3 Prozent gewonnen. Das Chartbild habe sich spürbar aufgehellt.Nach dem Kurssprung kratze Amazon nun an der oberen Range des seit September gültigen Seitwärtstrends. Sollte die Aktie nach oben ausbrechen, würde gleichzeitig eine symmetrische Dreiecksformation nach oben aufgelöst.Die nächste Hürde verlaufe dann bei 3.500 Dollar. Werde sie geknackt, warte als letzter Widerstand das Rekordhoch bei 3.552 Dollar.Das sollte aus charttechnischer Sicht nicht das Ende der Fahnenstange sein: Gelinge das Break, ergebe sich ein Kursziel von 3.860 Dollar.Könne Amazon bei den Zahlen und beim Ausblick liefern, dürfte bei der Aktie endlich der Knoten platzen. Trading-Chance, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".