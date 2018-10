Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (10.10.2018/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Das Papier des E-Commerce-Giganten habe in den vergangenen 24 Monaten knapp 120% gemacht. Nun drohe die Bildung eines Doppeltops. Gegenwind gebe es allerdings auch von anderer Seite. Walmart, der Dino im Einzelhandel, sei dem Online-Händler auf den Fersen. Die Deutsche Bank sehe Walmart in Sachen Online-Lebensmittelgeschäft sogar besser positioniert als Amazon.com.Die charttechnische Lage bleibe angespannt: Im Falle einer Doppeltop-Bildung könnten die Kurse der Amazon.com-Aktie stärker ins Rutschen geraten, als man das von dem Papier bislang gewohnt sei. Der Titel habe am Dienstag den Sturz unter die 90-Tage-Linie abgewendet. Rutsche er nachhaltig unter die GD-90, biete sich aus charttechnischer Sicht eine Short-Spekulation an. Trotzdem: Die langfristigen Perspektiven bei Amazon.com seien hervorragend. Mit etwas Fantasie könne man sich den US-Konzern als große Versicherung oder als Fintech-Unternehmen vorstellen. Langfristig orientierte Anleger sollten investiert bleiben und den Stoppkurs bei 1.400 Euro setzen, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2018)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.627,00 EUR -1,05% (10.10.2018, 09:44)