Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (12.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", sollten Anleger bei der Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) weiter zugreifen.Amazon-Mitarbeiter würden sich Alexa-Aufzeichnungen anhören. Wie Amazon mitgeteilt habe, solle dadurch die Spracherkennung verbessert werden. Allerdings würden Nutzer zum Teil auch kritische Informationen preisgeben.Der Konzern habe die Vorgehensweise am Donnerstag bestätigt. "Wir versehen nur eine extrem geringe Anzahl von Interaktionen einer zufälligen Gruppe von Kunden mit Anmerkungen, um die Nutzererfahrung zu verbessern." Bloomberg zufolge werde diese Arbeit an diversen Standorten rund um die Welt erledigt, unter anderem in Boston, Costa Rica, Indien und Rumänien. Laut zwei Mitarbeitern in Bukarest würden sie dort pro Schicht jeweils bis zu 1.000 Mitschnitte umschlagen."Im Rahmen dieses Workflows haben Mitarbeiter keinen direkten Zugriff auf Informationen, die die Person oder das Konto identifizieren können", habe Amazon betont. Der Finanzdienst habe zugleich berichtet, auf einem Screenshot zu einem solchen Transkriptions-Auftrag seien eine Account-Nummer, der Vorname des Nutzers sowie die Seriennummer des Geräts aufgeführt gewesen. Der Konzern habe erklärt, alle Informationen würden streng vertraulich behandelt und es werde mit Zugangseinschränkungen und Verschlüsselung gearbeitet.Einige der Mitarbeiter hätten die Aufgabe, sich die Sprachbefehle anzuhören und nachzuprüfen, ob der Sprach-Speaker Alexa die Worte richtig erkannt habe, habe Bloomberg geschrieben. In anderen Fällen werde eine Unterhaltung mit der Software angehört, um zu sehen, wie gut sie mit dem Nutzer interagiert habe.Sprach-Speaker würden immer beliebter. Nicht zuletzt durch die ständigen Verbesserungen sei Amazons Alexa immer up to date und unter den Nutzern besonders beliebt. Dass auch Mitarbeiter die Unterhaltungen mithören könnten, werde akzeptiert. Für Amazon sei Alexa ein wichtiges Instrument. Der Erfolg Amazons stehe auf immer breiterer Basis.Dies werde auch an der Börse honoriert. Hier sei die Aktie zuletzt auf ein neues 6-Monatshoch bei 1.853,09 Dollar geklettert. Das im September vergangenen Jahres bei 2.050,50 Dollar markierte Allzeithoch rücke nun wieder in Reichweite.Anleger sollten bei der Amazon.com-Aktie weiter zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.04.2019)Mit Material von dpa-AFX