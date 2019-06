XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.533,80 EUR -4,60% (03.06.2019, 17:35



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.692,69 USD -4,64% (03.06.2019, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (04.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktie: Weitere Kursabgaben in Richtung 1.566 USD denkbar - ChartanalyseDie Amazon.com-Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) markierte am 4. September 2018 ihr aktuelles Allzeithoch bei 2.050,50 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach habe eine Korrektur auf 1.307,00 USD eingesetzt. Ab Weihnachten 2018 hätten sich aber die Bullen wieder gezeigt. Die Aktie sei nach oben gedreht und sogar über den Abwärtstrend seit September 2018 geklettert. Ab 23. April habe der Wert mehrere Wochen um diesen Trend gependelt, sich aber nicht darüber etabliert. Seit einigen Tagen stehe Amazon deutlich unter Druck. Gestern habe dieser noch einmal zugenommen. Es sei zu einem Rückfall unter die Unterstützungszone gekommen.Amazon könne sich nach dem deutlichen Rückgang von gestern zwar heute möglicherweise etwas erholen, aber in den nächsten Tagen müsse mit weiteren Abgaben in Richtung 1.566 USD gerechnet werden. Sollte es aber zu einer stabilen Rückkehr über 1.736 USD kommen, dann wären weitere Gewinne in Richtung 1.880 USD möglich. (Analyse vom 04.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.508,80 EUR +0,32% (04.06.2019, 09:05)