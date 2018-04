XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (04.04.2018/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", empfiehlt die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse nur für sehr spekulative Anleger.Die Amazon.com-Aktie sei gestern positiv aus dem Handel gegangen. Der Aktienprofi erinnere dabei, dass die letzten Tage eher schwach gewesen seien, weil sich Donald Trump auf Jeff Bezos eingeschossen habe. Gestern habe es einen neuen Bericht von Bloomberg gegeben, dass es im Weißen Haus keine größeren Anstrengungen gebe, um die Macht von Amazon zu beschneiden. Das habe den Anlegern gereicht, um die Amazon.com-Aktie um gut 1% nach oben zu bringen. Hier könnte also eine kleine Erholungsbewegung anstehen, wenngleich die Unterstützungen bei 1.300 und 1.200 USD nach wie vor als potenzielle Ziele möglich seien.Die Amazon.com-Aktie eignet sich nur für sehr spekulative Investoren als eine Turnaround-Spekulation, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.04.2018)