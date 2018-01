Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.118,00 EUR +0,63% (26.01.2018, 12:43)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.377,95 USD +1,51% (25.01.2018, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (26.01.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN).Der Konzern habe sich vor der Veröffentlichung der Zahlen zum Q4/2017 (am 01.02.) mit dem Weihnachtsgeschäft (inkl. der Aktionstage "Black Friday" und "Cyber Monday") sehr zufrieden gezeigt. Hauptwachstumstreiber seien nach Konzernangaben vor allem Elektronikartikel (z.B. Amazon Echo Dot, Fire TV-Stick) gewesen. Zudem sei eine hohe Anzahl an Neukunden für den Abo-Dienst Amazon Prime erreicht worden. Neben einem erfreulichen Einzelhandelsgeschäft gehe Cherdron auch von weiteren Wachstumsimpulsen durch den jüngsten Ausbau der Cloud-Aktivitäten (u.a. Ausbau der Aktivitäten in China, Zukauf des Cybersicherheits Start-up Sqrrl) aus. Die Analystin habe ihre EPS-Erwartungen erhöht (u.a. 2017e: 4,34 (alt: 4,19) USD).Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt ihre Kaufempfehlung für die Amazon.com-Aktie. Das Kursziel werde von 1.315,00 USD auf 1.650,00 USD angehoben. (Analyse vom 26.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.120,00 EUR +2,19% (26.01.2018, 12:28)