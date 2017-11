Kursziel

Amazon.com-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1.300,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Heath Terry 27.10.2017 1.250,00 Buy UBS Eric Sheridan 27.10.2017 1.385,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 27.10.2017 1.250,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 27.10.2017 1.250,00 Buy Needham & Company - 27.10.2017 1.313,00 Buy Stifel, Nicolaus & Co. - 27.10.2017 1.335,00 Kaufen Atlantic Equities - 27.10.2017 1.360,00 Overweight Cantor Fitzgerald - 27.10.2017 1.210,00 Overweight Barclays Capital - 27.10.2017 1.200,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 27.10.2017 1.289,00 Buy Aegis Capital - 27.10.2017 1.250,00 Buy Canaccord Adams - 27.10.2017 1.220,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 27.10.2017 1.250,00 Buy Monness, Crespi, Hardt - 27.10.2017

Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (20.11.2017/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.385,00 USD oder 1.200,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Amazon.com Inc. hat am 26. Oktober die Zahlen des dritten Quartals 2017 veröffentlicht.Verglichen mit dem Vorjahreswert stieg der Überschuss um 1,6% auf 256 Mio. USD (220 Mio. Euro). Boomende Online-Verkäufe durch die Rabattaktion "Prime Day" und das florierende Cloud-Geschäft ließen die Erlöse um 34% auf 43,7 Mrd. USD zulegen. Erstmals tauchte auch die im August übernommene Bio-Supermarktkette Whole Foods in den Quartalszahlen auf: Der 13,7 Mrd. USD teure Zukauf steuerte 1,3 Mrd. USD zum Konzernumsatz bei. Die Ergebnisse lagen deutlich über den Prognosen der Analysten. Bezüglich des Ausblicks auf das Weihnachtsquartal geht Amazon von einem Umsatz von 56 bis 60,5 Mrd. USD aus.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Amazon.com-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Schweizer Bank Credit Suisse. Analyst Stephen Ju hat das Kursziel von 1.350 auf 1.385 USD erhöht und das "outperform"-Rating bekräftigt. Dies schrieb Analyst Stephen Ju in einer am 27. Oktober veröffentlichten Studie des Instituts. Gemäß der Einstufung "outperform" erwarte die Credit Suisse in den nächsten zwölf Monaten eine überdurchschnittliche Gesamtrendite der Aktie im Vergleich zu den anderen von dem Analysten beobachteten Werten derselben Branche.Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Amazon.com auf 1.200 USD von zuvor 1.100 USD erhöht und die Bewertung auf "outperform" belassen. Dies schrieb Analyst Mark Mahaney in einer Studie vom 27. Oktober. Gemäß der Einstufung "outperform" dürfte sich die Aktie in den kommenden zwölf Monaten deutlich besser als der jeweilige Sektor entwickeln.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick: