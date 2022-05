Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.999,00 EUR +3,03% (25.05.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.991,00 EUR +3,60% (25.05.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.135,50 USD +2,57% (25.05.2022, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (25.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Amazon.com-Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der weltgrößte Online-Versandhändler mache US-Kaufhausketten wie Macy's mit seinem ersten Ladengeschäft für Kleidung Konkurrenz. Am Mittwoch habe die erste Filiale der Marke "Amazon Style" in einem Einkaufszentrum in der Nähe von Los Angeles eröffnet. Nach dem Internet-Shopping-Boom in der Corona-Krise setze der Amazon.com damit auf eine Rückkehr zum klassischen Einzelhandel. Der Einkauf solle dabei stark automatisiert werden.Der US-Konzern betreibe u.a. kleinere Ketten für Lebensmittel und andere Produkte. Außerdem gehöre Amazon.com die Supermarktkette Whole Foods. Laut US-Medien plane das Unternehmen auch größere Ladengeschäfte im Stil von Kaufhäusern, um sein Produktangebot noch stärker auch außerhalb des Internets zu platzieren.Der Amazon.com-Aktie habe es bereits seit ihrem Hoch im vergangenen Jahr bei 3.773 USD an Schwung gefehlt. In den vergangenen Wochen sei das Papier nun massiv unter Druck geraten. Im Bereich von 2.000 USD sei die Abwärtsbewegung nun gestoppt worden. Am heutigen Mittwoch könne zulegen. "Der Aktionär" sehe den Absturz als übertrieben an. Langfristig befinde sich die Amazon.com-Aktie bereits auf attraktivem Niveau. Anleger könnten allerdings versuchen, mit Abstauberlimits noch einmal etwas günstiger zum Zuge zu kommen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: