Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (04.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Am 5. Juli 1994 hätten Jeff und MacKenzie Bezos einen Online-Buchhandel gegründet, der sich zu einem der größten und bedeutendsten Unternehmen aller Zeiten entwickelt habe. Seit dem Börsengang 1997 habe die Aktie von Amazon im Durchschnitt 35 Prozent plus im Jahr gemacht. Trotzdem habe sie immer noch viel Potenzial.Mit 30 Jahren habe Jeff Bezos bereits eine steile Karriere an der Wall Street gemacht, aber das reiche ihm nicht. Als Vizepräsident der Investmentbank D.E. Shaw & Co stehe ihm zwar die Finanzwelt offen, doch Bezos sei fasziniert vom Internet und er habe eine große Vision.Gemeinsam mit seiner damaligen Ehefrau MacKenzie treffe er eine gewagte Entscheidung und tausche sein Büro in einem New Yorker Wolkenkratzer gegen eine Garage in Seattle. Hier beginne die Geschichte von Amazon, dem größten Online-Händler der Welt."Unsere Vision ist es, das kundenorientierteste Unternehmen der Welt zu sein, wo Menschen alles finden können, was sie im Internet kaufen wollen", lautet Bezos' Leitbild für Amazon. Die Anfänge seien nicht leicht. Die Firma heiße zunächst Cadabra, was Jeff und MacKenzie bald ändern würden, denn es klinge zu sehr nach Kadaver.Nach rund einem Jahr Anlaufzeit werde am 16. Juli 1995 das erste Buch an einen externen Kunden verkauft, ein mehr als 500 Seiten dicker Wälzer über das Denken. Heute sei ein Exemplar davon am Eingang des Amazon-Hauptgebäudes in Seattle ausgestellt.Jetzt, 25 Jahre nach der Gründung und 22 Jahren nach dem IPO, könne jeder sehen: Jeff Bezos habe noch lange nicht genug. Im Streaming-Geschäft versuche Amazon mit seinem Prime-Dienst Marktführer Netflix Konkurrenz zu machen; mit dem Aufbau einer eigenen Lieferlogistik setze der Konzern Paketzusteller wie UPS, Fedex oder DHL unter Druck.Niemand wisse so recht, welche Branchen Bezos als nächstes aufmischen werde. Anfang Juni erst habe Amazon eine Lieferdrohne vorgeführt, die bereits in einigen Monaten die ersten Pakete zustellen solle. Das vollautomatische und vollelektrische "Prime Air"-Fluggerät solle zunächst testweise kleinere Haushaltswaren wie etwa Zahnpasta oder Rasierer bringen.Seit dem IPO habe die Aktie 80.000 Prozent zugelegt. Damit sollte das Ende der Fahnenstange aber nicht erreicht sein. Mit jeder Branche, die Amazon aufmische, wachse die Kursfantasie. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis der Konzern in Sachen Börsenwert wieder die 1.000-Milliarden-Marke überwinde (derzeit: 960 Milliarden).Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt klar bullish für die Amazon.com-Aktie. (Analyse vom 04.07.2019)