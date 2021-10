XETRA-Aktienkurs Amadeus FiRe-Aktie:

195,00 EUR +3,28% (25.10.2021, 14:37)



ISIN Amadeus FiRe-Aktie:

DE0005093108



WKN Amadeus FiRe-Aktie:

509310



Ticker-Symbol Amadeus FiRe-Aktie:

AAD



Kurzprofil Amadeus FiRe AG:



Die Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) ist seit mehr als 25 Jahren der spezialisierte Personal-Dienstleister im kaufmännischen und im IT-Bereich für Zeitarbeit, Personalvermittlung und Interim Management. Die Amadeus FiRe AG bietet bedarfsgerechte und flexible Personallösungen durch die Überlassung und die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in den Divisionen Accounting, Office, Banking und IT-Services.



Zusammen mit den konzerneigenen Fort- und Weiterbildungsinstituten, der Steuer-Fachschule Dr. Endriss und der Akademie für Internationale Rechnungslegung, bietet die Amadeus FiRe AG ein einzigartiges Dienstleistungsportfolio. (25.10.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Amadeus FiRe-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Personaldienstleisters Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) unter die Lupe.Der Dauerbrenner der Empfehlungsliste der Experten sei einfach nicht zu bremsen. Nachdem Amadeus FiRe schon im Juli die Jahresprognose erhöht habe, sei nun eine weitere Plananhebung gefolgt. Habe der Personaldienstleister bislang einen operativen Gewinn (EBITA) von mehr als 60 Mio. Euro erwartet, so sollten es nun mehr als 65 Mio. Euro werden. Grund für den zunehmenden Optimismus sei, dass auch das dritte Quartal mit einem Umsatz- und EBITA-Anstieg von 49 bzw. 85% sehr stark verlaufen sei. Getragen von zweistelligem Wachstum in allen Segmenten stehe nunmehr auf 9-Monats-Basis ein sattes Erlösplus von 36% auf 274,8 Mio. Euro und ein EBITA-Zuwachs von 75% auf 49,4 Mio. Euro zu Buche. Und das, obwohl das zuletzt durch die Übernahmen von Comcave und GFN massiv ausgebaute Fortbildungssegment immer noch von den Corona-Folgen gebremst werde. Daher habe die Aktie auch mit einem KGV von 25 noch Reserven.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" bleiben investiert und heben das Kursziel für die Amadeus FiRe-Aktie auf 220 Euro an. (Ausgabe 41 vom 23.10.2021)Börsenplätze Amadeus FiRe-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amadeus FiRe-Aktie:195,00 EUR +2,52% (25.10.2021, 14:23)