Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis spielt derzeit verrückt, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Hintergrund: Physisches Gold werde knapp. Prägeanstalten wie die kanadische Mint aber auch Prägeanstalten in der Schweiz würden derzeit für zwei Wochen (oder mehr?) dichtmachen. Hinzu kämen Minenschließungen und natürlich schwierigere Transportwege durch Reisebeschränkungen. In Südafrika werde die Produktion ab Donnerstag für 21 Tage stillstehen. Manche Händler würden mittlerweile "ausverkauft" für Goldmünzen melden. Für den Privatanleger sei das ärgerlich. Das Drama spiele sich jedoch für die Banken und Institutionellen auf dem Terminmarkt ab. Dort gelte es nämlich Lieferverpflichtungen zu erfüllen, die man über Terminkontrakte eingegangen sei. Normalerweise werde das ganze oft in Geld abgegolten, aber wenn nun zunehmend Auslieferung beantragt werde (was in Zeiten einer echten Knappheit durchaus möglich sei), zeige sich, dass dieses Gold eben nicht vorhanden sei.Dadurch sollten sich Spot- und Future-Preis wieder anpassen. Und das könnte für Druck beim Goldpreis sorgen. Dennoch: Das Papiergold-System offenbare jetzt seine Gefahren. Diejenigen, die Lieferverpflichtungen eingegangen seien, ohne tatsächlich das Gold zu besitzen, würden nun Gefahr laufen, in Probleme zu geraten. Auch wenn man das System dieses Mal noch retten könne, werde es höchste Zeit, den Markt stärker zu reglementieren. (25.03.2020/ac/a/m)