Paris (www.aktiencheck.de) - Um zu sehen, wie gefragt ein Rohstoff ist, bietet sich auch für Fundamentalanalysten der Blick auf den Chart an, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Aluminium werde in vielen Bereichen benötigt: Neben der Verpackungsindustrie seien das auch die Autoindustrie, die Luftfahrt und die Elektrotechnik. Da Aluminium leicht sei und besondere Leit-Eigenschaften aufweise, werde das Leichtmetall in vielen weiteren Bereichen eingesetzt. Wie gefragt Aluminium ist, zeigen langfristige Produktionszahlen seit 1940, die bis heute an eine exponentielle Kurve erinnern, wie wir sie aus Worst-Case-Szenarien von Epidemiologen rund um die Pandemie kennen, so die BNP Paribas. Angesichts der Fahrt aufnehmenden Weltwirtschaft und der vielfältigen Einsatzbereiche von Aluminium biete das Leichtmetall auch Investoren vielversprechende Chancen.Dass der Aufwärtstrend anhalten könnte, zeige auch der Blick auf andere Industriemetalle wie Kupfer, Nickel oder Zinn - sie alle würden seit Monaten deutlich ansteigen. Und: Da das Angebot solcher Metalle nicht von jetzt auf gleich kräftig ausgeweitet werden könne - neue Förder- und Produktionskapazitäten könnten nur mit Verzögerung geschaffen werden -, biete ein Aufwärtstrend, wie ihn Aluminium aktuell zeige, für Investoren womöglich eine vielversprechende Chance. (01.04.2021/ac/a/m)