Börsenplätze Altria-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:

47,25 EUR -2,60% (28.03.2023, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

52,03 USD -2,97% (28.03.2023, 22:02)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE Ticker-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (28.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) unter die Lupe.Die Aktien von Altria und Philip Morris hätten am Montag mit deutlichen Kursverlusten auf einem Bericht im "Wall Street Journal" über Pläne des US-Einzelhandelskonzerns Walmart reagiert. Wie es unter Berufung auf informierte Personen heiße, wolle Walmart in einigen Geschäften in Staaten wie Kalifornien, Florida, New Mexico und Arkansas keine Zigaretten mehr verkaufen. Ganz aufgeben wolle Walmart den Zigarettenverkauf jedoch nicht.Goldman-Analystin Bonnie Herzog sehe keinen Einfluss auf die Tabak-Unternehmen durch die Pläne von Walmart. "Raucher werden trotzdem weiter Zigaretten kaufen", habe sie geschrieben. Sie würden dann eben in andere Läden und Geschäfte gehen."Der Aktionär" teile ihre Einschätzung. Die Auswirkungen dürften überschaubar sein. Weder Altria noch Philip Morris würden sich derzeit nicht auf der Kaufliste des "Aktionärs" befinden, würden aber für Dividendenjäger durchaus interessant bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikt:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Altria, Philip Morris.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link