Tradegate-Aktienkurs Altria-Aktie:

33,30 EUR -0,94% (21.09.2020, 15:48)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

39,48 USD -0,90% (21.09.2020, 15:35)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE Ticker-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria:



Altria (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE Ticker-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (21.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tabakriesen Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE Ticker-Symbol: MO) unter die Lupe.Die Altria-Aktie habe sich nach oben gekämpft, dann konsolidiert und sei nun wieder auf Talfahrt. Das passe ins Bild: Vom defensiven Allwetter-Investment sei der Tabakmulti längst meilenweit entfernt. Die jüngste Kursschwäche gehe auf offensichtlich große Probleme bei der E-Zigaretten-Tochter Juul zurück. Juul habe vor Kurzem einen "signifikanten" Stellenabbau bei seiner weltweiten Belegschaft bekanntgegeben. Außerdem werde der Rückzug aus einigen europäischen und asiatisch-pazifischen Märkten geprüft. Damit wolle das Unternehmen Geld sparen. Das berichtet das Wall Street Journal. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Juul reagiere damit auf den Einbruch der Konsumentenzahlen, v.a. bei jungen Leuten.Juul entwickele sich für Altria immer mehr zum Sorgenkind. Der Wert der 35%-igen Beteiligung dürfte mittlerweile bei deutlich unter 4 Mrd. USD liegen. Vor nicht einmal ganz zwei Jahren habe Altria noch 12,8 Mrd. USD bezahlt. Die Altria- Aktie sei weiterhin kein Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:33,50 EUR -1,35% (21.09.2020, 15:30)