Tradegate-Aktienkurs Altria-Aktie:

41,80 EUR +2,49% (28.08.2019, 17:29)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

USD 46,29 +2,30% (28.08.2019, 17:30)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE Ticker-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE Ticker-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (28.08.2019/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von Analystin Bonnie Herzog von Wells Fargo Advisors:Aktienanalystin Bonnie Herzog von Wells Fargo Advisors rechnet im Hinblick auf die Aktien von Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE Ticker-Symbol: MO) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Ein Zusammenschluss zwischen Altria Group Inc. und Philip Morris International würde nach Ansicht der Analysten von Wells Fargo Advisors eine sehr starke Wertschöpfung bedeuten.Das Cash flow-Profil eines kombinierten Konzerns würde stärker und gleichzeitig besser vorhersehbar. Ein robustes Aktienrückkaufprogramm wäre möglich. Eine diversifiziertere globale Aufstellung könnte die Einflüsse durch Währungseffekte reduzieren, so die Analystin Bonnie Herzog.In ihrer Altria-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Wells Fargo Advisors das Votum "outperform".Börsenplätze Altria-Aktie:Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:41,20 EUR -8,38% (28.08.2019, 17:08)