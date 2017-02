NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (07.02.2017/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO).Die Q4-Zahlen seien umsatzseitig und ergebnisseitig mehrheitlich im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Negativ werte der Analyst die deutlich rückläufige Absatzentwicklung im Segment Rauchwaren (-4,7% y/y). Als erfreulich sei dagegen die Margenentwicklung anzusehen. Die langfristige Ausschüttungspolitik sei bestätigt worden. Den Ausblick für 2017 werte der Analyst als enttäuschend. Er habe seine EPS-Prognosen für 2017 und 2018 reduziert. Mit Blick auf das relativ hohe Bewertungsniveau und das schwierige Marktumfeld sehe er nur ein moderates Kurspotenzial für das Wertpapier.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Altria-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel sei von 69,00 auf 74,00 USD erhöht worden. (Analyse vom 07.02.2017)Tradegate-Aktienkurs Altria-Aktie:66,883 EUR +0,65% (07.02.2017, 12:18)