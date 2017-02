ISIN Alstom-Aktie:

FR0010220475



WKN Alstom-Aktie:

A0F7BK



Ticker-Symbol Alstom-Aktie:

AOMD



Euronext - Paris Ticker-Symbol Alstom-Aktie:

ALO



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Alstom-Aktie:

AOMFF



Kurzprofil Alstom:



Alstom (ISIN: FR0010220475, WKN: A0F7BK, Ticker-Symbol: AOMD, EN Paris: ALO, Nasdaq OTC-Symbol: AOMFF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energieerzeugung, Stromnetzversorgung und Bahninfrastruktur. Der Konzern ist in der Produktion der französischen Hochgeschwindigkeitszüge der Reihe AGV (ehemals TGV) aktiv und ist in rund 100 Ländern am Aufbau, dem Betrieb und der Erhaltung von Schienenverkehrsnetzen beteiligt. Ein Viertel der weltweiten Energieproduktion basiert auf Technologien oder Dienstleistungen von Alstom, die für alle derzeitigen Energiequellen angeboten werden, einschließlich Wasser, Gas, Kohle, Kernkraft, Erdöl und Wind.



Das Unternehmen ist zudem stark in der Entwicklung neuer Technologien für den Umweltschutz, insbesondere der Reduktion von CO2-Emmissionen, engagiert. Im Bereich Stromnetzversorgung arbeitet Alstom daran, Stromnetze effizienter und stabiler zu machen. (20.02.2017/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Alstom-Aktienanalyse von Aktienanalyst Ben Uglow von Morgan Stanley:Ben Uglow, Aktienanalyst von Morgan Stanley, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Alstom (ISIN: FR0010220475, WKN: A0F7BK, Ticker-Symbol: AOMD, EN Paris: ALO, Nasdaq OTC-Symbol: AOMFF).Die Kursziel-Erhöhung begründe der Aktienanalyst vor allem mit der Erhöhung des geschätzten Wertes des Gemeinschaftsunternehmens mit General Electric (GE). Als alleinstehendes Unternehmen sei der Alstom-Konzern, der auf das Eisenbahngeschäft ausgerichtet sei, bisher in beeindruckender Weise vorangekommen. Uglow halte jedoch die Bewertung für deutlich zu hoch.Ben Uglow, Aktienanalyst von Morgan Stanley, hebt das Kursziel in einer aktuellen Alstom-Aktienanalyse von 26,20 auf 27,20 Euro an und bestätigt das Votum "equal weight". (Analyse vom 20.02.2017)Börsenplätze Alstom-Aktie:26,17 EUR +0,47% (20.02.2017, 11:16)Euronext Paris-Aktienkurs Alstom-Aktie:25,98 EUR -0,10% (20.02.2017, 16:00)